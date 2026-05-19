Nicolas de Tavernost bientôt recruté par Stade Rennais

À la fin de la saison, Nicolas de Tavernost quittera ses fonctions de patron de LFP Media, la filiale commerciale de la LFP. Son successeur n’est toujours pas connu, mais Ouest France révèle que l’ancien patron de M6 aurait déjà trouvé un point de chute.

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Selon le média, Nicolas de Tavernost pourrait rebondir au Stade Rennais ! Il y remplacerait Guillaume Cerrutti à la tête du conseil d’administration. NDT aurait été choisi par François-Henri Pinault, le fils du milliardaire François Pinault.