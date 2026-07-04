Coupe du Monde 2026 : la FIFA fait une première annonce pour Paraguay-France
Malgré les inquiétudes liées aux conditions météorologiques à Philadelphie, la FIFA a confirmé ce samedi que le huitième de finale entre la France et le Paraguay se déroulerait bien à l’heure prévue dans les propos relayés par RMC. Le coup d’envoi reste fixé à 17 heures, heure locale (23 heures en France), alors que plusieurs rencontres de cette Coupe du Monde 2026 ont déjà été perturbées ces dernières semaines par des épisodes orageux aux États-Unis.
L’instance internationale a toutefois indiqué qu’elle poursuivait sa surveillance de la situation. « Nous continuons de surveiller la situation météorologique. D’autres informations suivront dès qu’elles seront disponibles », a précisé la FIFA. Les Bleus, qualifiés pour les huitièmes après leur succès face à la Suède (3-0), affrontent un Paraguay tombeur de l’Allemagne aux tirs au but au tour précédent, avec en jeu une place en quarts de finale face au Canada ou au Maroc.
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