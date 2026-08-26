La dernière expérience de Jorge Sampaoli tourne au cauchemar
La carrière de Jorge Sampaoli continue de sombrer. L’ancien coach de Marseille et de Rennes enchaîne les expériences en Amérique du Sud. Passé par l’Atlético Mineiro sans grand succès, il est à la tête du club argentin de Talleres depuis juillet dernier. Une expérience qui tourne au cauchemar. Le coach de 66 ans a disputé 6 matches pour une victoire, un nul et quatre défaites.
S’il a dirigé l’entraînement ce mardi après le nul contre Rosario Central (2-2), son avenir est incertain. Hier soir, il a même été questionné sur une possible démission. Il a répondu immédiatement ceci : «non, sinon je ne serais pas là.» Néanmoins, Gustavo Quinteros est considéré comme une option par ses dirigeants pour le remplacer à en croire Olé.
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