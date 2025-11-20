C1 (F) : le PSG chute encore face au Bayern Munich

Le PSG jouait ce jeudi soir en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Comme pour l’équipe masculine, la formation parisienne recevait le club allemand en C1. Et, comme pour l’équipe masculine, la rencontre s’est soldée par une défaite parisienne.

Pourtant, Sakina Karchaoui avait ouvert le score dans ce match. Mais la formation allemande a rapidement réagi en égalisant une minute plus tard grâce à Dallmann, puis en faisant le break grâce à Tanikawa. Au retour des vestiaires, le Bayern a inscrit un troisième but. Damnjanovic a marqué en toute fin de match. Le PSG concède une quatrième défaite de rang dans la compétition et pointe à la dernière place du classement général.