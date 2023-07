L’OL repousse les avances de Chelsea pour Rayan Cherki

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais est attaqué de toute part en ce début de mercato ! Si l’OL a dernièrement repoussé les avances du RB Leipzig, désireux de recruter Castello Lukeba, le club rhodanien fait face depuis plusieurs jours aux assauts étrangers pour Rayan Cherki. Considéré comme un grand espoir du football français et sortant d’une saison correcte avec les Gones (34 matchs, 4 buts et 6 passes décisives en Ligue 1), le milieu de terrain de 19 ans est l’une des cibles prioritaires de Chelsea. En effet, le pensionnaire de Premier League souhaite combler le départ de Christian Pulisic en direction de l’AC Milan et a logiquement entamé des pourparlers avec la formation lyonnaise. Le club londonien serait prêt à mettre 40 millions sur la table pour l’enrôler. Mais John Textor voit les choses sous un angle différent.

The Guardian informe que le nouveau patron de l’OL n’est pas enclin à laisser partir un élément clef de l’effectif de Laurent Blanc. Si une vente du joueur formé à Lyon serait de bon augure en vue de résoudre les problèmes financiers du club et mettre fin à la menace de la DNCG, qui a décidé d’encadrer sa masse salariale et ses futurs transferts, l’homme d’affaires américain souhaite conserver ses chances d’accrocher une compétition européenne la saison prochaine en se dotant d’un effectif solide.

