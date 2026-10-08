Canal+ lance sa plateforme gratuite pour le sport !

Canal+ s’apprête à renforcer sa présence dans le streaming avec le lancement d’une nouvelle plateforme gratuite, appelée Sport+ et entièrement dédiée au sport. Accessible sans abonnement payant, ce nouveau service - qui diffusera la Ligue des Champions, le Top 14 ou encore la F1 - doit permettre aux amateurs de sport de retrouver une sélection de contenus sportifs dans un même espace, avec notamment des programmes éditoriaux, des extraits et des contenus autour des principales disciplines. Avec cette initiative, Canal+ entend également élargir son audience et toucher notamment les publics qui consomment de plus en plus de contenus sportifs en ligne et sur mobile.

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«C’est une attente très forte du marché, à laquelle aucune offre ne répond aujourd’hui. On voulait permettre à Canal+ d’être présent dans tous les moments de vie de nos abonnés, y compris quand ils n’ont que 5 minutes devant eux», a notamment expliqué Églantine Leclabart, directrice produit et marketing global de la "PayTV" de Canal+. Le groupe poursuit ainsi sa stratégie de diversification de ses offres numériques, dans un marché où les plateformes gratuites financées par la publicité prennent une place croissante face aux services traditionnels par abonnement.