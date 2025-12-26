Menu Rechercher
PSG : Ousmane Dembélé ne devrait pas se rendre au Maroc

Ousmane Dembélé n’ira finalement pas au Maroc. Selon Le Parisien, l’ailier du Paris Saint-Germain se trouve actuellement à Dubaï, où il assistera dimanche à la cérémonie des Globe Soccer Awards, pour laquelle il fait figure de grand favori au prix de meilleur joueur de l’année 2025. Sa présence aux Émirats arabes unis écarte donc, à ce stade, un déplacement vers le Royaume chérifien.

L’international français était pourtant annoncé ces derniers jours aux côtés de Kylian Mbappé pour assister à la rencontre entre le Maroc d’Achraf Hakimi et le Mali, comptant pour la 2e journée de la CAN 2025 (ce vendredi, 21h). Retenu par ses obligations personnelles, le Ballon d’Or France Football 2025 devra finalement encourager le latéral marocain à distance.

