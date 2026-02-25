Real Madrid : Kylian Mbappé va être absent plus longtemps que prévu !

Ce soir, le Real Madrid joue une grosse partie de sa saison. Après sa victoire lors du match aller (1-0), dans un contexte tendu autour de l’affaire Prestianni-Vinicius Jr, l’équipe d’Alvaro Arbeloa accueille les Lisboètes pour ce match retour des barrages avec une place en huitièmes de Ligue des Champions à la clé. Une rencontre ô combien importante pour laquelle l’entraîneur madrilène va devoir se passer de Kylian Mbappé.

Le Français, qui a pourtant joué l’intégralité du match contre Osasuna en Liga ce week-end, n’est pas dans le groupe, la faute à ses pépins au genou qui l’handicapent depuis plusieurs semaines maintenant, et dont la gestion a valu quelques critiques à Alvaro Arbeloa. Une grosse perte pour les Madrilènes, surtout que tout indique que le Bondynois va aussi manquer les prochains matchs de son équipe.

Mbappé va encore manquer des matchs

Marca explique effectivement que Kylian Mbappé va faire une pause, lui qui ne serait pas totalement satisfait de comment le staff médical madrilène a géré ses soucis. Il ne jouera plus jusqu’à ce que ses problèmes au genou gauche disparaissent définitivement. Jouer sans être à 100% comme ce fut souvent le cas ces derniers temps, c’est terminé donc. L’objectif est qu’il ne force pas et qu’il se remette totalement. L’objectif est clair : qu’il soit dans un état optimal pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, dont le match aller se disputera lors de la deuxième semaine de mars. En cas de qualification bien sûr.

On ne devrait donc pas le voir lors de la prochaine journée de Liga face à Getafe lundi 2 mars, ni le week-end suivant, samedi 7 mars face au Celta, et il ferait donc son retour le 10 ou 11 mars pour la Ligue des Champions en cas de qualification. Quoi qu’il en soit, c’est un mois de mars très chargé qui attend les Madrilènes, avec un derby contre l’Atlético le 22, où Mbappé sera aussi attendu au tournant. Autant dire que sa présence dans le groupe tricolore pour les deux matchs amicaux aux USA face à la Colombie et au Brésil le 26 et 29 mars est loin d’être évidente et que de nouvelles étincelles risquent de sauter entre le Real Madrid et la FFF…

