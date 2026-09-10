Ballon d’Or : l’émouvante réaction de Vozinha nommé pour le trophée de meilleur gardien

Grâce à son incroyable Coupe du Monde avec le Cap-Vert, Vozinha figure parmi les nommés au Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien. Auteur d’un parcours XXL avec les Requins Bleus, le portier cap-verdien a réagi avec beaucoup d’émotion à cette nomination historique, en rendant hommage à son parcours et à tout un peuple.

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« Il y a des moments qui semblent trop grands pour être vrais… jusqu’au jour où l’on réalise que tout le chemin parcouru en valait la peine. Aujourd’hui, voir mon nom parmi les nommés au Ballon d’Or est difficile à expliquer avec des mots. Je me souviens d’où je viens, de tout ce que j’ai vécu, des sacrifices, des difficultés et de tous ceux qui ont marché à mes côtés. Cette nomination n’est pas seulement la mienne. J’emmène avec moi São Vicente, le Cap-Vert et tout un peuple qui n’a jamais cessé de croire. Reconnaissant envers Dieu, ma famille, mes coéquipiers et tous ceux qui ont fait partie de ce parcours. Toujours les pieds sur terre et le cœur dans ma patrie. Merci, Cap-Vert. »