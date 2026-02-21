Ligue 2 : l’ASSE de Montanier domine Laval

L’AS Saint-Étienne a renoué avec la victoire ce vendredi soir en Ligue 2 BKT en s’imposant (2-1) face au Stade Lavallois au Stade Geoffroy-Guichard. Les Verts ont rapidement pris l’avantage sur un penalty transformé par Zviad Davitashvili dès la 3e minute, avant que Mamadou Camara ne remette Laval dans le match à la 36e minute.

Saint-Étienne a repris l’ascendant avant la pause grâce à Aaron Boakye (38e), et a su gérer son avance en seconde période pour décrocher trois points précieux. Le coach stéphanois, Philippe Montanier, pourra se satisfaire de cette réaction de son équipe, qui reste en course pour le haut du classement malgré une rencontre disputée face à une formation lavalloise bien organisée.