EdF : Tanguy Ndombele annonce la couleur

Après une première saison d'adaptation mitigée, Tanguy Ndombele (23 ans) a bien pris ses marques à Tottenham, où José Mourinho lui fait confiance. Il enchaîne les titularisations et les matches. Ce qui ne doit pas échapper à Didier Deschamps. Absent des dernières listes, le milieu tricolore compte bien retrouver les Bleus prochainement comme il l'a expliqué sur beIN Sport.

«J'essaye de faire du mieux possible. Je suis encore en apprentissage. On veut tous aller à l'Euro. On va se donner les moyens d'y aller (...) Je suis d'accord avec le fait de gagner en régularité (comme l'a dit Deschamps, ndlr). Il y a de très bons joueurs à mon poste. Mais je ne m'avoue pas vaincu et on verra à la fin». Le message est passé !