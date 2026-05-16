Liverpool : les supporters ne veulent plus d’Arne Slot !

La saison actuelle touche à sa fin, mais Liverpool n’a pas fini de s’enfoncer. Alors qu’ils n’ont plus que la qualification en Ligue des Champions à aller jouer, les Reds avaient besoin d’une victoire contre Aston Villa, le concurrent direct, pour s’assurer de participer à la C1 la saison prochaine. Mais les hommes d’Arne Slot ont été complètement surpassés par les Villans, portant le score à 4-2. Il s’agit de la 12e défaite en Premier League cette saison, alors que les Reds doivent impérativement battre Brentford lors de la dernière journée.

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Et forcément, Arne Slot est encore sous le feu des critiques, alors que le Néerlandais a été assuré de rester en poste pour la saison prochaine. «Avant la défaite, Slot a déclaré qu’il s’attendait à conserver son poste cet été suite aux récentes conversations avec sa direction, mais la question de savoir s’il le devrait est une toute autre affaire», explique The Athletic, rejoint par de nombreux blogs de supporters : «nous avons désespérément besoin d’un nouveau départ et d’un renouveau. Nos joueurs ne sont pas mauvais, c’est la ligne directrice qui pose problème». «Je n’arrive même pas à croire que Liverpool soit cinquième. Quand on regarde le nombre de buts encaissés, le fait qu’ils ne semblent jamais dangereux offensivement… et malgré ça ils sont 5es ? Wow», a même ajouté Jamie Carragher après la rencontre.

Arne Slot sous pression

Car tout au long de la saison, les problèmes récurrents sur coups de pied arrêtés et la fragilité une fois menés au score sont toujours pointés du doigt. Et même le buteur d’Aston Villa, Ollie Watkins, l’a admis après son doublé (4-2) : «sans vouloir les manquer de respect, leurs défenseurs centraux sont de classe mondiale, mais je repère les espaces et les opportunités. J’aime prendre la profondeur». Liverpool a encaissé 52 buts jusqu’à présent, pour un total de 20 défaites toutes compétitions confondues. «Un chiffre scandaleux, qui ridiculise le statut avec lequel ils ont débuté la saison», ajoute le Telegraph.

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De son côté, Arne Slot a assuré que «les supporters manquent de confiance et ne soient pas convaincus que les choses puissent s’améliorer la saison prochaine. Mais je pense qu’ils sous-estiment l’impact d’un mercato estival, d’un nouveau départ. Nous savons assez bien ce qu’il faut améliorer», après la débâcle. Avant même la saison prochaine, le manager néerlandais est déjà sous pression. Le match contre Brentford pourrait être décisif, non seulement pour la qualification, mais aussi pour son avenir car une non-qualification reste possible en cas d’exploit de Bournemouth.