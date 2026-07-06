Coupe du Monde 2026 : Roberto Martinez annonce son départ, le Portugal a déjà trouvé son remplaçant !

On s’est un peu ennuyé dans ce choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne. Entre des Lusitaniens dominés et sans grandes solutions devant et une Roja dominatrice, mais inefficace, il a fallu attendre la 91e minute et un but de Merino pour mettre fin au suspense (0-1). Qualifiée, l’Espagne affrontera le vainqueur du match États-Unis - Belgique en quarts de finale. De son côté, le Portugal quittait le stade de Dallas la tête basse. Cristinao Ronaldo était en pleurs à l’issue du dernier match de Coupe du Monde de sa carrière et tout le monde attend de savoir si CR7 annoncera ou non sa retraite internationale. Un autre homme était attendu côté portugais : Roberto Martinez. Sélectionneur critiqué depuis sa nomination en 2023, l’Espagnol avait gagné du sursis grâce au sacre en Ligue des nations l’an dernier.

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Cette fois, alors que son contrat s’achève ce mois-ci, Martinez ne devrait pas échapper aux nouvelles critiques, notamment après la pauvre prestation de son équipe, surtout en deuxième période. Mais pour Martinez, le Portugal peut être fier de ce qu’ont accompli ses joueurs. « Le message, c’est que nous pouvons être très fiers. Les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Je pense que c’était notre meilleur match de la Coupe du Monde. Le ballon a heurté la barre, il n’est pas rentré, et c’est ça qui a fait la différence dans un match très équilibré. Les joueurs méritaient les prolongations. Mais c’est une fierté. (…) Au football, la chance joue aussi un rôle. Le ballon qui heurte la barre et qui entre ou n’entre pas. C’est très triste. C’est le résultat qui compte et qui reste, mais je suis très fier de la prestation, de tout ce que les joueurs ont fait », a-t-il confié, avant d’assurer que son équipe avait parfaitement muselé l’Espagne et qu’elle avait même fourni son meilleur match du tournoi.

Jorge Jesus à la rescousse ?

« Au football, quand le ballon heurte la barre et qu’il entre ou non… Ça fait la différence au score. Mais sur le plan tactique et technique, nous avons totalement neutralisé l’Espagne. Les schémas typiques de l’Espagne. Rodri, Lamine Yamal… Je pense que nous méritions les prolongations, mais c’est une immense fierté et tous les Portugais devraient être très fiers de tout ce que les joueurs ont accompli. (…) Aujourd’hui, nous méritions un peu plus de chance. Mais c’était probablement notre match le plus abouti de la Coupe du Monde et les joueurs comprennent que c’est la bonne voie ». Après cette analyse pour le moins étonnante, Roberto Martinez a ensuite confirmé en conférence de presse qu’il avait dirigé son dernier match à la tête du Portugal. «C’est vrai que c’est mon dernier match avec l’équipe nationale du Portugal, mais je tiens à remercier le peuple portugais : cela a été une immense fierté. J’en garderai le souvenir toute ma vie. Je tiens également à remercier les joueurs pour leur travail. Je garde un souvenir incroyable et je suis très reconnaissant envers le peuple portugais. Ce furent des années de records. C’est la fin d’un cycle, il est important maintenant de prendre un nouveau départ, il est légitime que le président puisse choisir son sélectionneur, je vous remercie pour tout le soutien que vous m’avez apporté».

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En attendant de savoir où va rebondir l’Espagnol, A Bola assure que la fédération portugaise (FPF) a déjà trouvé le successeur de Martinez. Et c’est un nom bien connu. Le quotidien lusitanien assure en effet que la FPF et son président Pedro Proença ont choisi Jorge Jesus. Âgé de 71 ans, ce dernier est l’un des techniciens les plus réputés de son pays et il a l’avantage d’être libre après ses passages en Arabie saoudite du côté d’Al-Hilal et d’Al-Nassr. L’objectif de la FPF est d’en faire le nouvel homme fort de la Seleção das Quinas pour l’Euro 2028, mais surtout la Coupe du Monde 2030 que le Portugal va organiser avec le Maroc et l’Espagne. Reste toutefois à savoir si Jesus sera partant à l’idée de diriger une équipe nationale pour la toute première fois de sa carrière.