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Real Madrid : Marc Cucurella croit toujours au retour à son prime de Vinicius Jr

Par Allan Brevi
1 min.

Plus vraiment lui-même depuis l’épisode douloureux du Ballon d’Or 2024 échappé au profit de Rodri, Vinicius Jr peine à retrouver son rayonnement au Real Madrid. Auteur d’un début de saison particulièrement poussif, l’ailier brésilien traverse une zone de turbulences marquée par une baisse d’impact évidente, encore accentuée par l’éclosion remarquée de son concurrent Yan Diomandé. Dans un contexte où les doutes s’accumulent autour de ses prestations, l’attaquant madrilène cherche désespérément le déclic pour réenclencher la dynamique qui faisait de lui l’un des joueurs les plus déstabilisants de Liga.

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🚀 "¿VINI? Si vuelve a su PRIME, seremos IMPARABLES".

Las palabras de CUCURELLA con @JuanfeSanzPerez, en la portada de @elchiringuitotv.

La presenta @gorkagrn.
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Face aux critiques qui escortent les performances du Madrilène, Marc Cucurella est monté au créneau pour apporter un soutien de poids à son partenaire de vestiaire. De passage au micro d’El Chiringuito, le latéral espagnol a affiché une certitude absolue quant au potentiel retour en force de son coéquipier : « Vini ? S’il revient à son meilleur niveau, nous serons tout simplement imbattables. » Une prise de parole ferme destinée à remobiliser un élément clé pour la suite de la campagne merengue.

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