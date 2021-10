Manchester United : l’AC Milan et le FC Barcelone s’intéressent à Jesse Lingard

La suite après cette publicité

De nombreux clubs suivent la situation de Jesse Lingard. L’international anglais est revenu à Manchester United cet été, à la suite d’un prêt de six mois à West Ham avec qui il a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives. À un an de la Coupe du Monde 2022, Lingard est à la recherche de temps de jeu afin d’y participer avec les Three Lions.

En fin de contrat en juin prochain, il aurait d’ores et déjà refusé une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Sa situation attire forcément l’attention de différents clubs, notamment Newcastle, mais également de l’AC Milan et du FC Barcelone, comme l’indique ESPN. Ces deux équipes seraient très intéressées à l’idée de recruter un joueur international gratuitement.