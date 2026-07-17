Équipe de France : la FFF pense à organiser un hommage à Didier Deschamps

Dans quelques heures, la longue aventure de Didier Deschamps sur le banc de l’Équipe de France prendra fin. Le sélectionneur de 57 ans dirigera son dernier match à la tête des Bleus, ce samedi soir (23h), à l’occasion de la "petite finale" de la Coupe du Monde 2026 contre l’Angleterre. Avant de laisser Deschamps partir, la Fédération française de football (FFF) réfléchit à organiser un hommage pour celui qui est resté pendant 14 ans à la tête de cette sélection.

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Une "cérémonie" pourrait intervenir la semaine prochaine, même si rien n’est encore acté, rapporte RMC Sport. Il sera ensuite temps pour 3F de nommer son successeur, qui devrait être sans aucune surprise Zinédine Zidane. L’annonce officielle de l’arrivée du double buteur en finale du Mondial 1998, qui prépare actuellement son futur staff technique, devrait intervenir avant la fin du mois de juillet.