Jules Koundé réagit à la crise des Girondins de Bordeaux

Présent en conférence de presse avec l’équipe de France, Jules Koundé a réagi avec émotion à la situation des Girondins de Bordeaux, exclus des compétitions nationales la saison prochaine par la DNCG. Formé au club et auteur de ses débuts professionnels sous le maillot bordelais, le défenseur du FC Barcelone n’a pas caché sa tristesse face aux difficultés traversées par les Marine et Blanc. « C’est une situation très triste de voir un si grand club qui continue de s’enfoncer, qui a des problèmes financiers et qui ne permet pas à tous ses supporters de prendre du plaisir », a confié l’international français, dans des propos relayés par L’Équipe.

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L’ancien Bordelais, qui a disputé 70 rencontres avec les Girondins avant son départ, a également adressé un message aux supporters du club. « C’est une triste situation pour tous les supporters bordelais qui sont, je le sais, nombreux à travers le monde », a-t-il ajouté. Malgré cette décision de la DNCG, les Girondins ont annoncé leur intention de faire appel afin de réunir les financements nécessaires pour la saison prochaine. Sportivement, le club avait pourtant obtenu son maintien en National, mais son avenir reste désormais suspendu à l’issue de la procédure engagée.