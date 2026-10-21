Ligue des Champions : Yaya Touré craque après une nouvelle humiliation du Slovan Bratislava

Les débuts de Yaya Touré sur un banc de touche sont loin d’être un long fleuve tranquille. Nommé entraîneur principal du Slovan Bratislava il y a quatre mois, l’ancien milieu de terrain de Manchester City traverse une période particulièrement compliquée en Ligue des Champions. Mardi soir, son équipe a subi une nouvelle correction sur la pelouse de l’AS Rome (4-0), après avoir déjà lourdement chuté contre le Paris Saint-Germain (6-1) et Stuttgart (3-0). Avec trois défaites en autant de rencontres, treize buts encaissés et un seul inscrit, le club slovaque peine à rivaliser avec les grandes formations européennes. Une situation qui commence sérieusement à agacer le technicien ivoirien, surtout après les nombreuses erreurs individuelles commises par ses joueurs. « Nous avons été passifs. À ce niveau, ce genre d’erreurs coûte très cher. Nous ne sommes pas unis. Nous ne restons pas concentrés pendant 90 minutes. Nous devons combattre et nous aider davantage », a-t-il déploré après la rencontre. Avant de lâcher une déclaration particulièrement marquante : « Je ne peux pas les saisir, les secouer, les frapper ou leur donner des coups de pied. »

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Une sortie qui témoigne de la frustration grandissante de Yaya Touré face aux difficultés de son équipe. Contre la Roma, le capitaine Tigran Barseghyan a notamment commis une énorme erreur dans sa propre surface, permettant à Niccolò Pisilli d’inscrire le troisième but italien. Furieux, l’entraîneur ivoirien l’a remplacé seulement trois minutes plus tard. Les Slovaques ont ensuite concédé un penalty transformé par Donyell Malen, sans parvenir à cadrer la moindre frappe de toute la rencontre. Malgré ce constat inquiétant, Touré refuse de baisser les bras et réclame de la patience. « Donnez-moi du temps et vous verrez », a-t-il assuré, rappelant qu’il n’était en poste que depuis quatre mois et que les moyens de son club restaient très inférieurs à ceux de ses adversaires. Le champion d’Afrique 2015 aura désormais l’occasion de montrer des progrès lors du prochain déplacement européen du Slovan, prévu le 3 novembre face au LASK.