La folle fête des Parisiens après le sacre, les confidences de Lamine Yamal

Le PSG fêté comme des dieux

L’euphorie n’a pas quitté Paris après le sacre du PSG en Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. De retour de Budapest après une finale qui a mis beaucoup de temps à se dessiner, l’heure était à la fête et « Paris a fêté ses rois » comme le placarde Le Parisien. Même son de cloche pour L’Equipe, qui parle de « la fête des maîtres », à nouveau sur le toit de l’Europe un an après. Un retour en grande pompe pour des Parisiens accueillis comme des dieux lors des différentes cérémonies organisées. Une parade devant un champ de mars comble de 90 000 personnes, suivie d’une visite à l’Elysée pour recevoir les félicitations du président de la république Emmanuel Macron avant le clou du spectacle au Parc des Princes, tel était le programme chargé des Parisiens. L’occasion notamment pour le Ballon d’or Ousmane Dembélé d’être porté en triomphe devant un Champ-de-Mars acquis à sa cause, mais aussi pour le président Nasser Al Khelaifi de livrer quelques mots aux supporters parisiens présents au Parc qualifiés de meilleurs supporters au monde par ce dernier.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal a eu peur de manquer le Mondial

Pour tenter de glaner une deuxième Coupe du Monde après celle de 2010, la Roja risque d’avoir besoin d’un grand Lamine Yamal et ça tombe bien, le prodige a fait son retour à l’entraînement à quelques jours du début de la compétition et a participé à la première partie de l’entraînement aux côtés de ses coéquipiers. De quoi rassurer les supporters espagnols, mais aussi l’intéressé qui n’a pas caché sa peur de manquer le Mondial dans une vidéo diffusée par la fédération. « À ce moment-là, je priais pour que ce ne soit rien de grave. J’avais peur d’une blessure sérieuse ou même d’une rechute qui m’aurait privé du Mondial. »

Les révélations de Tchouameni sur Valverde

Dans le reste de l’actualité espagnole, Sport revient sur les déclarations d’Aurélien Tchouameni qui a enfin rompu le silence au sujet de Federico Valverde. Présent en conférence de presse à l’occasion du rassemblement avec les Bleus, le milieu madrilène a évoqué sans détours l’épisode survenu il y a quelques semaines et a tenu à apporter des précisions.« Evidemment qu’il s’est passé quelque chose, vous l’avez tous entendu, lu, après ça a pris des proportions encore plus grandes parce que c’est sorti dans la presse. J’ai entendu parler de bagarre, comme quoi, j’aurais donné des coups, ce qui n’est pas du tout le cas, je ne rentrerais pas dans les détails. Le plus important, c’est que le club soit au courant de ce qu’il s’est passé. Après, on est allé de l’avant. Avec Fede, on a tous un objectif commun, c’est de gagner des titres pour le Real. Il n’y a pas de problème par rapport à ça. »