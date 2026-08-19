Le Barça termine sa pré-saison en beauté et soulève le Trophée Joan Gamper face à Al Ahly

Ce mercredi soir, le Barça a terminé sa préparation estivale, alors que certaines équipes ont déjà lancé leur saison en Liga, à l’image de l’Atlético de Madrid. Dans le cadre du Trophée Joan Gamper, les Catalans affrontaient le club égyptien d’Al Ahly avec une équipe quasiment au complet, emmenée notamment par son trio offensif composé de Lamine Yamal, Abdelkarim et Raphinha, désormais nouveau capitaine. Le Barça a parfaitement lancé sa soirée grâce à un jeune Égyptien qui a ouvert le score en début de rencontre, bien servi par Alejandro Balde. Raphinha s’est ensuite chargé de faire le break avant la pause en transformant un penalty.

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Mais en seconde période, les hommes de Hansi Flick ont quelque peu levé le pied et ont vu Al Ahly réduire l’écart par l’intermédiaire de Zizo à la 51e minute. Les Catalans ont toutefois eu l’occasion de se mettre définitivement à l’abri en toute fin de rencontre, mais la recrue Gordon a manqué son penalty. Malgré cette petite frayeur, le Barça s’est imposé 2-1 et a terminé sa préparation sur une bonne note avant de faire ses grands débuts en Liga face à Elche dans quelques jours.