OL : Paulo Fonseca réagit à l’énorme erreur de l’UEFA avec Ghezzal

L’information a de quoi en surprendre plus d’un. Alors que l’Olympique Lyonnais s’apprête à disputer son match de Ligue Europa demain contre Bâle, les Gones n’ont plus le droit de faire jouer Rachid Ghezzal dans la compétition. La raison ? L’UEFA a reconnu avoir commis une erreur administrative après avoir accepté l’inscription de Ghezzal au-delà de la date limite du 1er septembre. Recruté le 5 septembre, l’Algérien a donc été informé qu’il devra patienter jusqu’en janvier pour être à nouveau inscrit.

Interrogé à ce sujet, l’entraîneur rhodanien Paulo Fonseca n’en a pas fait un drame. «Il a beaucoup travaillé ces deux dernières semaines, il a beaucoup progressé physiquement. Malheureusement, il ne pourra plus être qualifié pour jouer le prochain match et en Europa League à cause d’un souci contractuel, mais ça ne pose aucun problème qu’il ait joué le match précédent. Il y a eu une clarification d’un point de règlement de l’UEFA», a déclaré le Portugais en conférence de presse.