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Ligue 1

OM : Genesio explique l’impact du décès de son père sur son quotidien

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OM @Maxppp

Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio a également été interrogé sur l’impact du décès de son père, survenu en avril dernier, dans sa manière d’appréhender les défaites. Un drame qui peut forcément remettre certaines frustrations sportives en perspective, même si l’entraîneur de l’OM reconnaît que sa passion pour le football et son exigence restent intactes. Le technicien marseillais explique ainsi que cette épreuve peut parfois lui permettre de relativiser, sans pour autant modifier profondément son rapport à la défaite.

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« Oui je suis une autre personne car on se dit qu’il y a plus grave. Et non car plus je prends de l’âge moins je supporte la défaite. Dernier match contre Monaco, j’ai été exécrable pendant 48 heures », a confié Genesio. Une réponse qui illustre le paradoxe du technicien, capable de mesurer ce qui compte réellement dans la vie tout en restant particulièrement marqué par les mauvais résultats. Malgré les années et l’expérience accumulée sur les bancs de Ligue 1, la défaite continue donc de le toucher profondément.

Pub. le - MAJ le
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