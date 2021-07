Nike lance les nouveaux maillots de l'Atlético de Madrid !

Après sa superbe saison et son premier titre de Liga depuis la saison 2013-2014, l'Atlético de Madrid suit le Real Madrid et le FC Barcelone en dévoilant ses nouveaux maillots imaginés par Nike en vue de la campagne 2021-2022.

Équipé par la marque à la virgule depuis la saison 2001-2002, le club de la capitale espagnole a toujours vu ses couleurs traditionnelles respectées sur ses tuniques principales alors que ses autres maillots changent de couleur et de style au fil des saisons. Pour fêter les 20 ans de sa collaboration avec le club aujourd'hui entraîné par Diego Simeone, l'équipementier américain dévoile des tuniques aux allures modernes.

Dans la plus pure tradition des Colchoneros, Nike présente donc un maillot domicile où l'on distingue les bandes verticales rouges et blanches traditionnelles. Alors qu'elle était revenue sur du classique lors des deux dernières saisons, la marque à la virgule a cette fois imaginé une tunique ultra moderne inspirée du premier maillot rouge et blanc du club porté en 1947.

Célébrant le 75ème anniversaire du nom actuel des pensionnaires du Wanda Metropolitano, ce maillot met en avant des coups de pinceaux rouges débordant sur les bandes blanches alors que les deux bandes centrales rouges se rejoignent pour accueillir le sponsor maillot qui est blanc, tout comme le logo Nike. Les manches sont elles aussi divisées entre le blanc et le rouge alors que le col rond abandonne le bleu marine présent la saison dernière. C'est sur le short que le bleu marine fait son retour, se voyant associé à des chaussettes rayées bleues et blanches pour compléter le look.

Comme lors des dernières saisons, le maillot que porteront João Félix et ses partenaires lors de leurs déplacements se dévoile dans une teinte assez sombre accompagnée par du rouge. Sur un fond bleu marine, le rouge se distingue dans un effet dégradé et domine la partie inférieure gauche de la tunique alors que le troisième maillot des coéquipiers de Jan Oblak se présente dans un coloris bleu clair proche de celui utilisé lors de la saison 2019-2020. Les couleurs rouges et blanches historiques du club sont une nouvelle fois présentes sur cette tunique, recouvrant le bout des manches et le col rond.