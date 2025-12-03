La commission de discipline allume l’OGC Nice

La commission de discipline s’est réunie ce mercredi pour décider des sanctions après les matchs des derniers jours. L’OGC Nice était notamment dans le collimateur, non pas en raison des événements des derniers jours et l’agression de Moffi, Boga et Maurice mais pour les problèmes survenus lors de Nice-OM il y a dix jours. Un objet avait notamment été lancé sur la pelouse depuis la tribune, nécessitant l’arrêt temporaire du match.

La suite après cette publicité

Le club a été sanctionné ce soir d’un huis-clos total de l’Allianz Riviera pour la réception de Saint-Etienne en Coupe de France, et de la fermeture pour un match ferme de la tribune Populaire Sud (à purger après la 17e journée). Le groupe d’ultras célébrait son anniversaire lors de la venue de Marseille et a utilisé de nombreux fumigènes, ce qui lui est reproché.

Réunie le 3 décembre 2025, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme

Ayyoub BOUADDI (LOSC Lille)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Thilo KEHRER (AS Monaco)

Un match de suspension ferme

Junior MWANGA (FC Nantes)

POLICE DES TERRAINS

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris FC – Stade Rennais FC du vendredi 7 novembre 2025

Comportement des supporters du Stade Rennais FC : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture partielle pour un match avec sursis du stade Roazhon Park.

13e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – Olympique de Marseille du vendredi 21 novembre 2025

Comportement des supporters de l’OGC Nice : jet d’un objet ayant atteint un acteur entrainant une première interruption temporaire de la rencontre, usage massif d’engins pyrotechniques ayant entrainé une seconde interruption temporaire de la rencontre, et expressions orales constatées

Fermeture totale pour un match ferme du stade de l’Allianz Riviera (à purger lors de la rencontre de Coupe de France contre l’AS Saint-Étienne) et fermeture pour un match ferme de la tribune Populaire Sud du stade de l’Allianz Riviera (à purger lors de la 17ème journée de Ligue 1 McDonald’s).

La suite après cette publicité

La sanction prend effet à partir du mardi 9 décembre 2025 à 00h00.

15e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – AS Nancy-Lorraine du samedi 22 novembre 2025

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

La suite après cette publicité

Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un par révocation du sursis du stade Geoffroy-Guichard.

La sanction prend effet immédiatement.

15e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – AS Nancy-Lorraine du samedi 22 novembre 2025

Comportement des supporters de l’AS Nancy-Lorraine : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture partielle pour un match ferme et un match avec sursis du stade Marcel Picot.

La sanction prend effet immédiatement.