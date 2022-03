Man United : Pep Guardiola redoute Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

C'est l'une des plus grosses affiches de ce nouveau week-end de football, si ce n'est la plus grosse. Manchester City, leader de Premier League et champion d'Angleterre en titre, reçoit son grand rival Manchester United dimanche (17h30) dans le cadre de la 28ème journée de Premier League. L'occasion de voir Cristiano Ronaldo retrouver un certain Pep Guardiola, au bon souvenir des Clasicos d'antan entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le technicien catalan a en tout cas fait comprendre que le Portugais était une menace à prendre très au sérieux, bien qu'il soit moins efficace ces dernières semaines.

« C'est l'un des plus grands de ces 15 dernières années avec (Lionel) Messi. Un joueur exceptionnel. C'était un plaisir de le regarder pendant ces années. Nous devons l’empêcher d'avoir le ballon. Nous devons le contrôler. Il est l'un des plus grands buteurs de l'histoire. Il est toujours aussi fort mentalement. Il gère cette pression sans problème », a notamment expliqué l'ancien coach du Barça et du Bayern en conférence de presse ce vendredi. CR7 est probablement prêt à frapper très fort dans ce match très important pour les deux équipes.