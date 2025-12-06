PSG : la joie indescriptible de Mbaye après son premier but au Parc

Entré en jeu contre le Stade Rennais, le Titi parisien, Ibrahim Mbayé, a inscrit le quatrième but de son équipe d’une superbe frappe croisée à l’extérieur de la surface. C’est la première fois que le jeune international sénégalais inscrit une réalisation au Parc des Princes. Au coup de sifflet final, Mbaye n’a pas pu cacher sa joie au micro de Ligue1+

«On a tout fait pour assurer et maintenant, on doit continuer sur cette longueur d’ondes. On ne doit pas se stopper là. J’attendais ce moment là depuis longtemps. J’espère que ce sera une longue série. 17 ans au Parc des Princes, c’est un rêve d’enfant. Même si je suis encore enfant. Il n’y a pas grand chose à dire. j’espère que ça va continuer».