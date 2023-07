OM : Pierre-Emerick Aumbameyang, une bonne idée ?

La suite après cette publicité

Avec les atermoiements d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria et son staff se sont mis en quête d’un attaquant. À l’heure actuelle, il n’y a que Vitinha à ce poste dans l’effectif professionnel. Comme on sait que Marcelino, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, compte jouer à deux devant, il se murmure qu’il en faut encore trois.

Ainsi, récemment, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est sorti du chapeau. Il reste une année de contrat à l’international gabonais à Chelsea et il a envie de changer d’air. L’attaquant et l’OM sont proches d’un accord pour un contrat d’une durée de trois ans. Les Marseillais devaient ainsi se mettre d’accord avec leurs homologues anglais. Chose faite puisque les Blues ont libéré le joueur qui va arriver en Allemagne ce mercredi soir, où l’OM fait son stage, comme nous vous le révélions.

Pourquoi un contrat si long ?

C’est là toute la question. Mais si le président de l’OM arrive à ses fins, ce sera un joueur confirmé qui ralliera la Provence. Mais est-ce une bonne idée ? La première chose qui frappe est évidemment son âge. L’ancien de Monaco et de l’ASSE a déjà 34 ans et est clairement plus sur la fin que sur le début.

Lui donner un contrat aussi long s’explique assez aisément. Son salaire sera ainsi lissé, on lui montre qu’on lui fait confiance et on n’exclut pas vraiment qu’il trouve un dernier challenge encore plus lucratif l’été prochain ou celui d’après. Reste à connaître la question de son niveau.

Un comportement qui pose question

L’ex-buteur d’Arsenal a connu une saison très compliquée. Mais c’était globalement le cas de toute l’équipe londonienne qui a fait une année catastrophique en Premier League. On restera sur ses performances en prêt au FC Barcelone (février 2022 - juillet 2022) où il jouera 24 rencontres et marquera 13 buts.

Il est évident qu’on ne perd pas ses qualités de buteur comme cela et que son explosivité et sa rapidité demeurent des atouts de choix. C’est ce que cherche aussi Marcelino : des joueurs vivaces et rapides. Et c’est ce dont l’Olympique de Marseille manque cruellement depuis quelque temps. Il serait aussi un atout de poids et d’expérience pour le tour préliminaire de Ligue des Champions qui approche.

D’un point de vue comportement, la question se pose aussi. Avec Mikel Arteta à Arsenal, cela ne s’était pas franchement bien passé et le natif de Laval traîne une mauvaise réputation. Mais Pablo Longoria l’a montré avec d’autres éléments : le club passera toujours au-dessus des joueurs. Aubameyang est prévenu et son arrivée, si elle se concrétise, aurait tout de la bonne pioche.