Le vestiaire du Mans a explosé de joie après l’incroyable victoire décrochée sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-2). Quelques minutes après avoir renversé les Phocéens dans les derniers instants au Vélodrome, les joueurs de Patrick Videira ont laissé éclater leur bonheur dans une ambiance particulièrement festive. Une première victoire à l’extérieur cette saison qui avait forcément une saveur particulière.

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En musique, les Manceaux ont célébré leur exploit en reprenant notamment « If You Be My Girl », dans des images aussi joyeuses que communicatives. Sourires, chants et scènes de liesse étaient au rendez-vous pour prolonger une soirée déjà inoubliable pour le club sarthois.