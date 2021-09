Bordeaux : Mbaye Niang justifie son choix

Arrivé il y a quelques jours avec le statut de joker, M'Baye Niang (26 ans) a expliqué pourquoi il avait décidé de rejoindre les Girondins de Bordeaux ce mardi en conférence de presse. «Bordeaux, c’était mon choix numéro un. J’ai eu des propositions alléchantes. C’est vraiment un projet que je voulais connaître», a confié l'international sénégalais avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«C’est une grosse opportunité donnée par le club. C’est un très beau projet, c’est une chance d’être là. À moi de la saisir. Je vais essayer d’apporter mon caractère. Mon savoir-faire sur le terrain, aussi. J’arrive en toute modestie et, petit à petit, j’espère pouvoir me faire ma place au sein du groupe. C’est le terrain qui dictera les choses. Il faudra être performant», a expliqué l'ancien Rennais, à disposition de Vladimir Petkovic. «Le staff m’étudie et m’évalue tous les jours. On prend le temps de travailler. Il n’y a pas d’urgence. Quand le coach jugera que je suis apte à jouer, je répondrais présent».