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Ligue 1

OL : la belle ouverture du score d’Endrick face au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Endrick, encore buteur avec l'OL @Maxppp
PSG 0-2 Lyon

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du PSG en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre déséquilibrée sur le papier avec un Paris Saint-Germain de retour à un niveau extraordinaire et un Lyon marqué par plusieurs absents (Sulc, Tolisso, Fofana, Nuamah). Pourtant, le début de match était clairement à l’avantage des Lyonnais.

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Le brésilien régale et ouvre le score contre le PSG !

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Plus conquérants d’entrée et désireux d’aller vers l’avant, les Gones ont rapidement ouvert le score grâce à Endrick. Lancé dans la surface par Moreira, l’attaquant brésilien a ouvert le score d’une superbe frappe croisée du gauche. Une belle réponse à ses détracteurs, de plus en plus nombreux ces derniers temps.

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