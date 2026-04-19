OL : la belle ouverture du score d’Endrick face au PSG

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du PSG en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre déséquilibrée sur le papier avec un Paris Saint-Germain de retour à un niveau extraordinaire et un Lyon marqué par plusieurs absents (Sulc, Tolisso, Fofana, Nuamah). Pourtant, le début de match était clairement à l’avantage des Lyonnais.

La suite après cette publicité

Plus conquérants d’entrée et désireux d’aller vers l’avant, les Gones ont rapidement ouvert le score grâce à Endrick. Lancé dans la surface par Moreira, l’attaquant brésilien a ouvert le score d’une superbe frappe croisée du gauche. Une belle réponse à ses détracteurs, de plus en plus nombreux ces derniers temps.