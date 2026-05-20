PSG : Luis Enrique encense la qualité la plus importante de Dembélé

Dans un media day largement tourné vers les enjeux tactiques de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, Luis Enrique a également été interrogé sur le rôle d’Ousmane Dembélé dans l’équilibre collectif du PSG. Si l’ailier français est souvent mis en avant pour ses différences offensives cette saison, son entraîneur a surtout tenu à valoriser son investissement défensif et son état d’esprit au quotidien.

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Face aux médias présents au Campus PSG, le technicien espagnol a insisté sur l’importance du travail sans ballon chez ses attaquants, prenant l’exemple de Dembélé comme symbole de l’exigence collective imposée dans son équipe. «C’est la mentalité d’Ousmane. Tous les entraîneurs doivent montrer comment il défend. On a la mentalité de toujours souligner ce que font les attaquants en attaque mais jamais de manière défensive. Ousmane montre toujours sa qualité individuelle avec le ballon et à être performant sans le ballon.»