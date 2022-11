L'OM fait sauter la banque !

Une victoire. C'est de tout ce dont a besoin l'Olympique de Marseille pour disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre qui s'annonce bouillante, dans un Vélodrome qui sera en feu et à guichets fermés. Tout est réuni pour assister à une superbe soirée de football et, on l'espère pour nos amis phocéens, à une victoire des troupes d'Igor Tudor. D'autant plus que les joueurs marseillais doivent se racheter, eux qui sont sur une série de mauvais résultats en championnat. Et quelle meilleure opportunité que de le faire avec une victoire face aux Spurs. Lors du premier match, disputé en terres londoniennes, Tottenham l'avait certes emporté 2-0 mais n'avait pas spécialement brillé, devant attendre l'expulsion de Chancel Mbemba pour commencer à inquiéter l'OM et planter à deux reprises via Richarlison.

La suite après cette publicité

Le site de paris sportifs Unibet vous offre 150 € pour toute première inscription avec le code FMUNI. Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici pour nous la cote* la plus intéressante et la moins risquée que nous avons sélectionnée pour vous afin de profiter de cette offre exceptionnelle :

L'OM s'impose 2-1 contre Tottenham (cote* à 8,75)

Même si l'écurie anglaise est première de ce groupe D et que l'OM est dernier, seulement deux points séparent les deux équipes, signe que ce groupe est particulièrement homogène et que les Londoniens, malgré des moyens colossaux par rapport aux autres formations de la poule, sont loin d'être ultra-dominants. On notera aussi que même s'ils sortent d'une victoire contre Bournemouth en championnat, les hommes d'Antonio Conte ne sont pas forcément sur une superbe dynamique, puisqu'ils avaient concédé le nul contre le Sporting trois jours plus tôt, et avaient perdu deux matchs face à Newcastle et Manchester United. A noter que Dejan Kulusevski et Richarlison seront a priori absents pour ce choc, à cause de pépins physiques ; de sacrées armes offensives en moins pour le coach italien. Ce ne sera bien sûr pas une partie de plaisir pour l'OM, mais tout indique qu'une victoire 2-1 est un résultat fort probable pour les Marseillais !

Alors, n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 150€ de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI.

(*cotes soumises à variations)