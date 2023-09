OM : nouvelles révélations sur Pablo Longoria

La suite après cette publicité

« Lundi, c’était inadmissible mais c’est la conséquence d’une série d’évènements. (…) J’ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui m’ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au cœur sincèrement, et montrent une nouvelle fois, l’amour et la passion qu’il y a autour du club et de cette ville. Ça me donne beaucoup d’énergie et j’ai décidé de poursuivre ma mission. Je serai à Paris pour le match (de Ligue 1 contre le PSG) ». Par ces mots, Pablo Longoria confirmait, vendredi, qu’il allait rester à l’OM.

Après cette semaine très agitée qui a démarré avec une réunion particulièrement houleuse avec certains groupes de supporters, le président phocéen était effectivement très touché et a clairement songé à faire ses valises. Mais, pour le plus grand bonheur de beaucoup d’autres fans marseillais, il a décidé de rester. Et ce dimanche, La Provence dévoile certains détails qui pourraient, en partie, expliquer cette décision.

Longoria a recalé Macron

Il y a bel et bien cette histoire de salaires à rembourser en cas de démission. Mais ce n’est pas tout. Il a reçu le soutien inconditionnel de Frank McCourt et de Barry Cohen, les deux patrons du club phocéen. Il reste cependant très choqué et marqué par les évènements récents, au point où il a décidé de ne pas se rendre à un repas où il devait partager sa table avec… Emmanuel Macron. Le président de la République a cependant pu s’entretenir avec le président marseillais par la suite, lui affichant tout son soutien.

On apprend aussi que, si beaucoup lui conseillaient de rester en poste, d’autres estimaient que la meilleure option pour lui était de quitter la cité phocéenne. Selon Téléfoot, l’Espagnol a consulté le procureur de Marseille et le préfet des Bouches-du-Rhône. Il s’est assuré de leur soutien avant de poursuivre sa mission. La donne pourrait aussi changer pour les groupes de supporters, qui risquent de perdre bien des avantages. Les prochaines semaines seront animées…