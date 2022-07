Angel Di Maria promet déjà de grandes choses à la Juventus

La suite après cette publicité

C'est officiel depuis ce vendredi, Angel Di Maria est désormais un joueur de la Juventus. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, l'Argentin a paraphé un contrat d'une saison avec le club italien. Il trouvera comme coéquipier un certain Paul Pogba, dont l'annonce officielle de son retour doit avoir lieu ce samedi, lui qui est arrivé hier dans le Piémont.

Sans plus attendre, le gaucher a entamé l'entraînement. «Pour moi, c'est une nouvelle étape. Je suis très content. À partir du moment où j'ai dit oui, tout le monde s'est occupé de moi, comme dans une famille. Cela me rend vraiment heureux», a indiqué Di Maria dans la première interview accordée au média de son nouveau club. À 34 ans et avec une dernière Coupe du Monde dans le viseur, il se veut toujours ambitieux.

Di Maria veut tout gagner

«J'ai été dans les meilleures équipes de tous les pays. Ici en Italie, la meilleure équipe est la Juventus. Je sais qu'ils n'ont pas gagné la Coppa Italia et le Scudetto mais la principale motivation était de venir ici et de tout gagner avec la Juve. Je veux gagner le plus de titres possible. Jouer pour la Juve te donne l'opportunité de le faire», relate celui qui a déjà remporté de très nombreux trophées au cours de sa carrière.

Arrivé comme une star, le nouveau numéro 22 turinois promet déjà de satisfaire les tifosi en menant la Juve vers la route du succès. «Je promets de l'engagement, le sacrifice et la mentalité pour gagner autant de trophées que possible. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même.» Battue lors des deux derniers championnats, la Vieille Dame espère bien corriger le tir avec le meilleur passeur de l'histoire du PSG dans ses rangs.