Junior Firpo pourrait quitter le Barca cet hiver !

Peu utilisé par Ronald Koeman, le latéral espagnol suscite l’intérêt de nombreux clubs étrangers. Avec un peu plus de 300 minutes au compteur cette saison, pour une seule titularisation en Liga, le natif de Saint-Domingue peine à prendre la place de Jordi Alba sur le côte gauche. À la recherche de liquidités pour financer les arrivées de Memphis Depay et Eric Garcia, les dirigeants barcelonais pourraient se laisser convaincre de voir partir Junior Firpo cet hiver.

Il y a quelques jours, Sport révélait que West Ham et Wolverhampton étaient intéressés à l’idée de récupérer le défenseur. Aujourd’hui, Mundo Deportivo confirme l’intérêt de West Ham et de l’Inter Milan, et avance qu’il y a des contacts mais qu’aucune offre officielle n’a été faite pour l’instant. L’hiver s’annonce donc mouvementé du côté du Barca qui va devoir vendre pour se renforcer.