Jorge veut quitter l'AS Monaco

Recruté par l’AS Monaco en 2017 en échange d’un chèque de 8,5 M€, le défenseur brésilien Jorge (24 ans) n’a toujours pas réussi à s’imposer sur le Rocher. Avec seulement 24 matches au compteur en Ligue 1, l’ancien pensionnaire de Flamengo, dont le contrat court jusqu’en 2021, veut désormais changer d’air. C’est ce qu’a déclaré son agent Eduardo Uram à Globoesporte.

« Nous avons fait une visioconférence avec les dirigeants de Monaco et nous avons été clairs sur le fait que le joueur doit être impliqué pour se sentir bien et heureux. Aujourd’hui, Jorge n’a plus la tête à Monaco. Ce n’est pas une question de mauvais rapports et ça ne concerne pas l’arrivée d’un nouveau coach. C’est juste une lassitude, une envie de nouveaux défis. » Le message est passé : Jorge veut changer d’air.