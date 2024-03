OL : John Textor régale en skate

Propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor peut se satisfaire des résultats récents des Gones. Après une première partie de saison chaotique, son équipe reste sur cinq victoires lors des six derniers matches et a pris ses distances avec la zone rouge. Tout semble rouler pour le club rhodanien, mais aussi pour son propriétaire.

Passionné de skate et très prometteur dans cette discipline quand il était plus jeune, l’homme d’affaires américain a encore de bons restes. Présent à Rio de Janeiro au Brésil, celui qui est également propriétaire de Botafogo s’est offert un petit numéro dans un skatepark au sein de la ville brésilienne et il semble assez à l’aise.