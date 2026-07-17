Maxime Estève signe au RB Leipzig pour 32 M€

Maxime Estève est la nouvelle recrue du RB Leipzig. L’information vient d’être officialisée par le club allemand, qui a déboursé 32 M€ bonus inclus. Le défenseur de 24 ans a signé son contrat jusqu’en 2031 et découvrira cette saison la Ligue des Champions.

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Der französische Innenverteidiger Maxime Estève wechselt vom Burnley FC zu RB Leipzig und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. 🤝 pic.twitter.com/uHpsYPFYMy — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 17, 2026

Après avoir quitté Montpellier il y a deux ans pour 12 M€, le Français a poursuivi sa progression du côté de Burnley. Il est même parvenu à faire monter les Clarets en Premier League la première saison, mais a échoué dans la mission maintien au printemps. Ce transfert est une nouvelle étape dans sa carrière.