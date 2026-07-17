Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Bundesliga

Maxime Estève signe au RB Leipzig pour 32 M€

Par Maxime Barbaud
1 min.
Maxime Estève avec Burnley @Maxppp

Maxime Estève est la nouvelle recrue du RB Leipzig. L’information vient d’être officialisée par le club allemand, qui a déboursé 32 M€ bonus inclus. Le défenseur de 24 ans a signé son contrat jusqu’en 2031 et découvrira cette saison la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Après avoir quitté Montpellier il y a deux ans pour 12 M€, le Français a poursuivi sa progression du côté de Burnley. Il est même parvenu à faire monter les Clarets en Premier League la première saison, mais a échoué dans la mission maintien au printemps. Ce transfert est une nouvelle étape dans sa carrière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Leipzig
Burnley
Maxime Estève

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Leipzig Logo RB Leipzig
Burnley Logo Burnley
Maxime Estève Maxime Estève
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier