PSG : Pacho est sur une série complètement folle

Willian Pacho continue d’impressionner par sa régularité et sa discipline sur la scène européenne. Face au Slovan Bratislava, le défenseur équatorien a disputé son 36e match de Ligue des Champions, une longévité déjà remarquable pour un joueur de son âge. Mais c’est surtout une statistique assez folle qui accompagne ce total et met en lumière une particularité de son parcours en C1.

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Avec 36 rencontres disputées sans avoir écopé du moindre carton jaune, Pacho est tout simplement le défenseur en activité qui compte le plus de matches en Ligue des champions sans avoir été averti. Une performance qui témoigne de sa capacité à défendre avec intensité tout en évitant les sanctions disciplinaires. Au PSG, l’Équatorien s’impose également comme un modèle de régularité et de maîtrise dans les duels.