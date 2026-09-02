Mercato : un champion de NBA clashe l’AS Monaco

La dernière journée du mercato de l’AS Monaco a été marquée par les vrais faux départs rocambolesques de Lamine Camara et de Folarin Balogun. Depuis, le directeur sportif asémiste Thiago Scuro a donné sa version des faits. Cependant, pas sûr que cette explication suffise à calmer les Blues et leurs supporters. D’ailleurs, parmi les fans du club londonien, le basketteur Josh Hart a fait connaître son point de vue sur l’affaire Lamine Camara.

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AS Monaco is a clown show of a club 😂😂 — Josh Hart (@joshhart) September 1, 2026

Champion NBA 2026 avec les New York Knicks, l’ailier de 31 ans s’en est pris violemment à l’ASM. « L’AS Monaco est un club qui ressemble à un cirque de clowns. Chelsea devrait faire savoir à tous les clubs saoudiens que s’ils font affaire avec Monaco, il n’y aura plus aucun accord futur avec eux. Qu’ils laissent Monaco se noyer dans la tourmente financière », a-t-il posté sur son compte X. Chafouin le Josh Hart…