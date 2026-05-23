L’ancien Marseillais Hiroki Sakai sacré champion de Nouvelle-Zélande

Hiroki Sakai, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille (2016-2021), a été couronné champion de Nouvelle-Zélande avec Auckland FC. Arrivé sous les couleurs du club en 2024, le Japonais a livré une saison impressionnante et celle-ci marque une nouvelle étape dans sa nouvelle vie, évoluant dans un championnat très loin de l’Europe.

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Par ailleurs, le joueur de 36 ans n’est pas le seul ex-Marseillais à avoir triomphé durant ce mois de mai. Boubacar Kamara avec Aston Villa et Florian Thauvin au RC Lens ont tous deux été récompensés. L’un a remporté la Ligue Europa et l’autre la Coupe de France. Tout compte fait, le club phocéen peut être fier de ses anciens joueurs.