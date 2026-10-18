L’inquiétude grandit autour de Kvaratskhelia, la presse allemande prend position pour Michael Olise

La presse française salue le PSG, mais s’inquiète pour Kvaratskhelia

Le PSG a évité le piège strasbourgeois en s’imposant 3-1 après avoir été mené au score. « Semaine en or », titre L’Équipe pour résumer les deux victoires importantes des Parisiens à l’extérieur, face à Manchester City puis Strasbourg. Grâce aux entrées décisives d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, les hommes de Luis Enrique enchaînent et reprennent provisoirement la tête de la Ligue 1. Mais si certains cadres retrouvent des couleurs, tout le monde n’a pas convaincu ! La presse française ne manque pas de pointer du doigt Khvicha Kvaratskhelia, très décevant face à Strasbourg. Le Parisien lui a attribué la note de 3 (tout comme notre rédaction), estimant que le Géorgien n’avait visiblement pas "une folle envie de jouer". Sa perte de balle sur l’ouverture du score adverse n’arrange évidemment pas son bilan, alors que son début de saison reste particulièrement délicat.

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L’Espagne plus que jamais sous le charme de Lamine Yamal

Le Barça continue son sans-faute en Liga ! Les Catalans ont signé une neuvième victoire en neuf matches en écrasant le Betis (5-2), avec une nouvelle prestation étincelante de Lamine Yamal. Buteur et passeur décisif, le crack espagnol a encore régalé, notamment avec une frappe enroulée exceptionnelle à plus de 20 mètres. Forcément, la presse catalane est en admiration. Sport s’enflamme avec un « Lamine Bestial », tandis que Mundo Deportivo titre « Au rythme de Lamine », convaincu que le jeune prodige invente désormais des buts à partir de rien. Mais pendant que le Barça impressionne, le Real Madrid prépare la réception du Séville FC avec une absence de taille : Vinicius Jr, suspendu quatre matches en Liga.

La presse allemande réclame un pont d’or pour Michael Olise

En Allemagne, le Bayern Munich a frappé très fort en écrasant le RB Leipzig 6-1, après deux matches nuls consécutifs en championnat et en Ligue des Champions. Et si Luis Diaz a brillé avec un triplé, Michael Olise a lui aussi marqué des points, au moment où le Français traverse une semaine mouvementée après son expulsion en Europe. Mais pour Bild, il est hors de question de laisser filer l’ancien joueur de Crystal Palace ! Dans un édito, le quotidien réclame un meilleur salaire et un rôle majeur pour convaincre Olise de rester à Munich. Le journaliste le considère même comme « le joueur le plus intouchable de la Bundesliga » et estime que le Bayern doit tout faire pour le conserver au moins jusqu’en 2029, date de la fin de son contrat actuel. Le message est clair : pour garder son joyau français, le club bavarois va devoir sortir le chéquier.