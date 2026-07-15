Le Paris FC va s’offrir une révélation de Ligue 1 !

Le Paris FC lance l’an II de son nouveau projet ambitieux. Après une belle 11e place en Ligue 1 l’an passé, obtenue grâce à une excellente fin de saison sous les ordres d’Antoine Kombouaré, le club francilien affiche des ambitions revues à la hausse. Dans cette optique, Liam Rosenior a été nommé entraîneur du club pour succéder à Antoine Kombouaré, pourtant pressenti pour rester au départ.

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Côté joueurs, plusieurs pistes de choix ont été évoquées, comme celle menant au prometteur talent belge Nathan De Cat (17 ans, Anderlecht), valorisé autour de 25 millions d’euros. En défense, Diego Coppola devrait prolonger son séjour au club et s’engager définitivement après un prêt réussi en seconde partie de saison. On parle d’un transfert évalué à 20 millions d’euros (16 + 4 de bonus) pour l’international italien de Brighton. Le titi Parisien Emmanuel Mbemba va également rejoindre le club, lui qui était courtisé en France mais aussi par de gros clubs allemands et anglais.

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Un transfert en dessous des 20 millions réclamés par Féry

Mais le rideau vient à peine de se lever, puisqu’un nouveau joueur est sur le point de débarquer dans la capitale. Il s’agit de Pablo Pagis, l’ailier gauche de Lorient. Sous contrat jusqu’en 2027 chez les Merlus, l’attaquant de 23 ans est désormais sur le point de rejoindre le Paris FC. Selon L’Equipe, il devrait rapporter 15 millions d’euros au club breton. A cela devraient s’ajouter 1,5 million d’euros de bonus liés à une qualification en Coupe d’Europe.

Un recrutement qui s’apparente à un véritable coup, Pagis s’étant affirmé ces dernières saisons comme l’un des joueurs frissons du championnat, et surtout comme un élément fiable. La saison passée, le fils de Mickaël avait inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 28 rencontres de Ligue 1. Son président Loïc Féry avait ouvert la porte à un départ, mais pas en dessous de 20 millions d’euros. A priori, on n’en sera pas loin.