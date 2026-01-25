Liverpool a déjà appelé un entraîneur pour remplacer Arne Slot !

Certes, Liverpool sort d’une solide victoire face à l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Et les Reds sont très bien partis pour terminer dans le top 8 de la Ligue des Champions. Tout va bien donc ? Pas vraiment, puisqu’en championnat, ça se passe plutôt mal pour les hommes d’Arne Slot. Ce week-en encore, les Liverpuldiens se sont inclinés 3-2 contre Bournemouth en championnat.

Les Reds sont sur une série de cinq rencontres sans gagner en Premier League, et conservent cette quatrième place au classement car derrière eux, les poursuivants enchaînent eux aussi les mauvais résultats. Mais la bande de Florian Wirtz est déjà à sept points du troisième, Aston Villa, et à quatorze unités du leader, Arsenal. Et forcément, Arne Slot est toujours très critiqué par l’opinion publique et son poste est clairement en danger.

Un ancien grand joueur

Comme l’indique AS, Liverpool n’a pas encore définitivement scellé son sort, mais prépare déjà la suite, et tout indique qu’un ou deux mauvais résultats mettront fin à l’aventure du Néerlandais sur le banc d’Anfield. Et les dirigeants liverpuldiens ont même déjà pris contact avec un entraîneur pour prendre la température. C’est, sans trop de surprise, Xabi Alonso, ancien milieu de terrain du club qui vient de quitter son poste à Madrid.

Le média espagnol indique que Liverpool a demandé à Alonso si le club pouvait compter sur lui dans le cas d’un départ de Slot dans les semaines à venir, et la réponse a été positive. Le tacticien basque est ainsi très intéressé à l’idée de revenir à Anfield, où il a joué pendant cinq ans, et il est donc en pole position dans le cas où Slot soit démis de ses fonctions prochainement. Si Liverpool va affronter Qarabag en Ligue des Champions dans un match plutôt abordable, les Reds vont enchaîner des matchs de Premier League assez compliqués, contre Newcastle, Manchester City et Sunderland. Peut-être les derniers matchs de l’ère Slot à Liverpool.