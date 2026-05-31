LdC, PSG : Emmanuel Macron condamne fermement les violences

La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions a été marquée par de nombreux débordements à travers la France. Un homme d’une vingtaine d’années a notamment perdu la vie en marge des célébrations et 57 fonctionnaires de police et de gendarmerie ont été blessés. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a annoncé que 780 personnes ont été interpellées sur l’ensemble du territoire, soit une hausse de 32 % par rapport à l’an dernier.

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Présent pour accueillir les joueurs ce dimanche, Emmanuel Macron a fermement condamné les violences observées dans la capitale et ailleurs : «Paris a gagné, deux étoiles. On a vu des scènes de violence inacceptables dans Paris. Je remercie le ministre de l’Intérieur et l’ensemble des équipes mobilisées. Ce n’est pas le foot, ce n’est pas ce qu’on aime. On sera intraitables avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça, fini ! On en a ras-le bol. Terminé», a assuré le Chef de l’État.