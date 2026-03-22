«M.Letexier a été arrogant, c’était lunaire» : l’OL crie au scandale d’arbitrage face à Monaco

Toute série qui s’étire s’approche inexorablement de sa fin, mais à l’OL, on dirait bien qu’elle a oublié comment s’arrêter. Face à Monaco ce dimanche (1-2), les Gones ont enchaîné un huitième match consécutif sans victoire, mais cette défaite a un goût de cendre. Lancés grâce à leur revenant Pavec Sulc, les Lyonnais se sont écroulés au retour des vestiaires : Akliouche a marqué, avant d’obtenir le penalty de la discorde.

La suite après cette publicité

Sur l’action précédente, Endrick avait en effet été accroché par Denis Zakaria, mais Mr François Letexier n’avait pas bronché, laissant le jeu se poursuivre jusqu’à cette faute de Tolisso dans sa surface sur Akliouche. « On a beaucoup discuté sur le deuxième but quand il y a penalty. Pour nous, il y a clairement faute sur Endrick où il y a tirage de maillot de leur capitaine, ça annihile forcément une contre-attaque, et derrière, ils récupèrent la balle puis il y a le penalty direct. On a demandé à l’arbitre pourquoi il n’est pas parti voir la VAR…», déplorait Moussa Niakhaté après le match sur beIN SPORTS.

La suite après cette publicité

«On ne veut pas être paranos mais on se pose des question»

En zone mixte, son coéquipier Corentin Tolisso en remettait une couche en tenant des mots forts à l’égard de François Letexier : «je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue…Tous les jours il y a faute sur Endrick. Je préfère ne pas vous dire la réponse de M.Letexier, il a été arrogant, c’était lunaire…Je préfère ne pas en dire plus… » «On ne peut pas continuer comme ça», poursuivait son directeur technique Mathieu Louis-Jean, furieux.

«Il y a eu un fait de jeu qui a été décisif dans le résultat de ce match et c’est clair qu’on est très très en colère. Je vais me répéter mais ça fait je ne sais pas combien de fois qu’on fait des discussions d’après-match avec des décisions qui sont flagrantes contre nous et c’est un souci. La faute sur Endrick, il faut que M. Letexier m’explique comment il n’a pas pu revenir dessus. L’arbitre a un impact négatif sur le résultat du match. Ce n’est pas la première fois, notamment avec M. Letexier. Je ne sais pas ce qu’il se passe dans le championnat français. On ne veut pas être paranos mais on se pose des questions. » Pour Louis-Jean, la direction technique de l’arbitrage reconnaîtra son erreur la semaine prochaine. Une erreur qui pourrait coûter cher à l’OL, potentiellement relégué à 5 points par l’OM à la fin de la journée.