Mauro Icardi quitte Galatasaray
Fin de l’histoire entre Galatasaray et Mauro Icardi. Le buteur argentin quitte le club turc à la fin de son contrat, lui qui était arrivé à l’été 2023 en provenance du PSG. À 33 ans, il est maintenant sans club.
Sevgili Mauro,— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo
Revenu d’une grosse blessure au genou, l’attaquant a encore montré son efficacité cette saison avec 16 buts inscrits en 47 matchs toutes compétitions confondues avec le club stambouliote.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer