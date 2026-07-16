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Officiel Süper Lig

Mauro Icardi quitte Galatasaray

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mauro Icardi sous le maillot de Galatasaray @Maxppp

Fin de l’histoire entre Galatasaray et Mauro Icardi. Le buteur argentin quitte le club turc à la fin de son contrat, lui qui était arrivé à l’été 2023 en provenance du PSG. À 33 ans, il est maintenant sans club.

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Revenu d’une grosse blessure au genou, l’attaquant a encore montré son efficacité cette saison avec 16 buts inscrits en 47 matchs toutes compétitions confondues avec le club stambouliote.

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