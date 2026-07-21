Crystal Palace travaille sur la succession de Maxence Lacroix

L’effet domino se prépare en Premier League. Alors que Maxence Lacroix, fort de sa récente participation à la Coupe du Monde 2026 avec l’Équipe de France, a de réelles chances de quitter Crystal Palace pour rallier Chelsea, les Eagles s’activent en coulisses. Pour pallier ce probable départ en défense centrale, le club londonien, désormais sous les ordres de Pierre Sage, regarde du côté de la Bundesliga et d’une vieille connaissance de la Ligue 1.

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Selon nos informations, Crystal Palace a jeté son dévolu sur Chrislain Matsima. Le solide défenseur français de 24 ans, formé à l’AS Monaco, évolue aujourd’hui sous les couleurs d’Augsbourg. S’il a vu sa saison freinée par une blessure au tendon, il a tout de même disputé une vingtaine de rencontres dans le championnat allemand et a su montrer l’étendue de ses qualités qui font de lui l’un des meilleurs défenseurs du championnat. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’ancien international U23 tricolore possède une belle cote sur le marché, évaluée à environ 23 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Une offensive concrète des dirigeants anglais ferait en tout cas des heureux sur le plan financier. Outre la belle plus-value qui se profile pour la formation allemande, l’AS Monaco se frotte également les mains : le club de la Principauté avait eu la bonne idée d’inclure un pourcentage de 15 % sur la plus-value à la revente lors du départ de son joueur.