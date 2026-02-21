PSG : les raisons de la disparition brutale d’Ibrahim Mbaye

Pour Ibrahim Mbaye, le retour en club est assez éloigné du tableau qu’il avait imaginé. Avant d’aller décrocher la première CAN de sa carrière avec le Sénégal au mois de janvier, le titi parisien avait presque laissé un vide dans son club. Auteur de très bons matchs face à Rennes (5-0) puis contre Metz (2-1), où il avait été deux fois passeur décisif, Mbaye était censé revenir de la CAN avec un statut renforcé.

«Quand on donne autant d’opportunités à des joueurs, c’est que l’on croit en eux. Aujourd’hui, il a montré un peu plus que ce qu’il montre habituellement, confiait Luis Enrique après le match face à Metz, mi-décembre. Il a été plus libéré, s’est senti plus à l’aise et a fait de bonnes actions, tant avec que sans le ballon. Je suis très content, il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu.»

Il pourrait avoir une opportunité contre Metz aujourd’hui

Cette continuité, Mbaye ne l’a pas encore trouvée. Titulaire face à Auxerre et Strasbourg, l’attaquant de 18 ans n’avait pas particulièrement marqué les esprits. Il était même sorti à la pause face au Racing, avant de disparaître complètement. C’est simple : Luis Enrique ne lui a plus accordé la moindre minute lors des trois derniers matchs du PSG face à l’OM (5-0), Rennes (défaite 3-1) et Monaco en Ligue des Champions (2-3).

D’après L’Équipe, cette situation repose sur des éléments bien précis. Le titi n’aurait pas pleinement convaincu le staff parisien lors de ses deux matchs en tant que titulaire, où il était pourtant attendu. Au-delà de son manque de régularité, le joueur aurait aussi du mal à rebasculer dans le quotidien parisien après un mois passé à la CAN. Ces éléments seraient à l’origine de la disparition soudaine du joueur, qui pourrait toutefois avoir une opportunité de se relancer aujourd’hui face à Metz, la même équipe contre laquelle il avait eu son dernier éclat.