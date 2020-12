LOSC-PSG : les compositions officielles

En clôture de cette 16e journée de Ligue 1, nous avons droit à un choc au sommet. En effet, leaders avant le début de cette levée, les Lillois reçoivent, dans leur enceinte du Stade Pierre-Mauroy, le Paris Saint-Germain, leur dauphin avant le début du week-end (l'OL est passé en tête samedi soir). Malgré l'écart des effectifs depuis quelques années, les confrontations entre les deux équipes sont souvent plus que spectaculaires. L'année passée, dans le nord, les Parisiens étaient venus s'imposer sur le score sans appel de trois buts à zéro. Mais, l'année précédente, les Dogues l'avaient largement emporté par cinq buts à un.

Pour cette rencontre au sommet, Christophe Galtier devra faire sans Pied, Sanches et Araujo, mais peut aligner son habituel 4-4-2. Mike Maignan est dans le but, protégé par Celik et Reinildo sur les côtés quand Botman et Fonte garderont l'axe. André et Soumaré forment le double pivot alors que Bamba et Ikoné sont positionnés dans les couloirs. Enfin, Yazici est préféré à David pour accompagner Yilmaz devant. Thomas Tuchel, lui, doit composer sans Danilo, Icardi, Diallo, Sarabia, Bernat et Neymar. Navas est dans le but. Devant lui, une ligne de cinq composée de Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer et Florenzi. Au milieu, trois hommes, Rafinha, Gueye et Verratti. Enfin, Kean débute aux côtés de Di Maria, Mbappé étant encore un peu juste.

Les compositions officielles :

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Soumaré, Bamba - Yilmaz, Yazici

PSG : Navas - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, Florenzi - Rafinha, Gueye, Verratti - Di Maria, Kean